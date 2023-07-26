Украинцев предупредили о блэкаутах зимой

Директор Центра исследования энергетики Александр Харченко призвал украинцев готовиться к блэкаутам зимой. Об этом сообщает агентство УНИАН в своем Telegram-канале.

«Я бы советовал украинцам готовиться к тому, что следующая зима будет сложной. Такой же или даже более сложной, чем прошлая. Мы не можем предсказать, что будет происходить», – сказал он.

Харченко указал, что из-за обстрелов разрушено очень много оборудования, которое за год невозможно восстановить. Его не будет в системе предстоящей зимой.

«Я бы советовал украинцам, если есть генератор, смажьте его, купите запас топлива, приготовьтесь. Также павербанки и другие инструменты, чтобы смягчить себе ситуацию во время отключений», — добавил эксперт.

8 июля глава Минэнерго Украины Герман Галущенко заявлял, что в стране зафиксировано 271 попадание по энергообъектам, некоторые из которых не подлежат восстановлению.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.