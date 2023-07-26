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Пожар на складе винзавода в Краснодарском крае потушили

Сотрудники МЧС ликвидировали пожар на складе винзавода в Краснодарском крае

Крупный пожар на складе винзавода в Краснодарском крае удалось ликвидировать. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Краснодарскому краю на официальном сайте.

Пожар произошел по адресу: Темрюкский район, п. Сенной, ул. Мира.

Согласно информации краевого МЧС, утром 26 июля спасатели локализовали пожар на складе винзавода в Темрюкском районе на Кубани. Огонь распространился на площади 900 квадратных метров.

Информация о происшествии поступила в оперативные службы в 1.19.

«В 05.59 ликвидация открытого горения. В 08.50 полная ликвидация пожара», — уточнили в экстренном ведомстве.

К тушению пожара привлекли 23 человек и семь единиц техники. Данных о пострадавших при пожаре на складе винзавода в Краснодарском крае нет.

До этого в Санкт-Петербурге пожарные ликвидировали открытое горение на складе покрышек.

Ранее пожарные потушили пылающую телегу на съемках «Плевако».

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