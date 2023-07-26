Россиян предупредили о сильной жаре

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил ТАСС, что в нескольких регионах России прогнозируется сильная жара.

Жара до + 30-39°C ожидается в Краснодарском крае, Чувашии, Татарстане, Ульяновской области, Ханты-Мансийском автономном округе, на Таймыре и Сахалине в ближайшие дни.

«В среду и четверг в Краснодарском крае прогнозируется очень высокая и опасная температура — до +39°C. На Черноморском побережье чуть прохладнее — до +32-34°C — там есть сглаживающий фактор в виде моря. В пятницу температура понизится на 10 градусов и вернется к норме. В нескольких регионах температурный фон будет на семь и более градусов выше нормы — Татарстан, Чувашия, Ульяновская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Таймыр, Сахалин», — сказал он.

Метеоролог уточнил, что в Татарстане, Чувашии и Ульяновской области температура 28 и 29 июля достигнет +36-37°C., на Таймыре ожидается до +29-30 градусов, на Сахалине — +25-30°C, в Ханты-Мансийском автономном округе — от +30°C.

Также Гидрометцентр России сообщал, что в Москве 26 июля ожидается облачная погода с прояснениями, кратковременные дожди, ливни, гроза, град и до +25℃. Желтый уровень погодной опасности будет действовать из-за грозы в Москве и области с 10:00 до 21:00 среды.

Ранее двое мужчин катались по Красноярску в надувном бассейне.