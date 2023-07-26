Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Россиян предупредили о сильной жаре

Гидрометцентр: сильная жара до +39°C прогнозируется в нескольких регионах России

close
100%
Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил ТАСС, что в нескольких регионах России прогнозируется сильная жара.

Жара до + 30-39°C ожидается в Краснодарском крае, Чувашии, Татарстане, Ульяновской области, Ханты-Мансийском автономном округе, на Таймыре и Сахалине в ближайшие дни.

«В среду и четверг в Краснодарском крае прогнозируется очень высокая и опасная температура — до +39°C. На Черноморском побережье чуть прохладнее — до +32-34°C — там есть сглаживающий фактор в виде моря. В пятницу температура понизится на 10 градусов и вернется к норме. В нескольких регионах температурный фон будет на семь и более градусов выше нормы — Татарстан, Чувашия, Ульяновская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Таймыр, Сахалин», — сказал он.

Метеоролог уточнил, что в Татарстане, Чувашии и Ульяновской области температура 28 и 29 июля достигнет +36-37°C., на Таймыре ожидается до +29-30 градусов, на Сахалине — +25-30°C, в Ханты-Мансийском автономном округе — от +30°C.

Также Гидрометцентр России сообщал, что в Москве 26 июля ожидается облачная погода с прояснениями, кратковременные дожди, ливни, гроза, град и до +25℃. Желтый уровень погодной опасности будет действовать из-за грозы в Москве и области с 10:00 до 21:00 среды.

Ранее двое мужчин катались по Красноярску в надувном бассейне.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях