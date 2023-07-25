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В Минздраве оценили влияние учета средств для абортов на доступность экстренной контрацепции

Долгушина: учет средств для абортов не снизит доступность экстренной контрацепции

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Главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин Министерства здравоохранения России Наталия Долгушина заявила, что в внесение в перечень предметно-количественного учета (ПКУ) таких медсредств, как мизопростол и мифепристон, не коснется доступности препаратов экстренной контрацепции. Ее слова передает ТАСС.

Долгушина пояснила, что врачами рекомендовано как метод экстренной контрацепции использовать левоноргестрел, комбинированные оральные контрацептивы и внутриматочные контрацептивы.

Ранее Министерство здравоохранения России разместило законопроект о внесении препаратов для прерывания беременности в список средств, подлежащих предметно-количественному учету и контролю за оборотом препаратов.

До этого в Минздраве РФ рассказали о проекте приказа по контролю оборота препаратов для аборта. По словам министра здравоохранения России Михаила Мурашко, ведомство усилит контроль за препаратами для медикаментозного аборта.

Ранее в Минздраве назвали «порочной» идею рожать ребенка после выстраивания карьеры.

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