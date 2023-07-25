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Марихуану на Украине собираются выращивать со штрих-кодом на каждом кусте

Вице-премьер Украины Стефанишина: марихуану в стране собираются выращивать с маркировкой

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Depositphotos

Вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что марихуану, которая была легализована в стране в июле, планируется выращивать со штрих-кодом на каждом кусте. Об этом сообщает ТАСС.

«Требования будут достаточно жесткими. Мы прописывали, что медицинский каннабис будут выращивать только в закрытом помещении, то есть в теплицах, — сказала она агентству Украинские новости», — говорится в сообщении.

По ее словам, необходимо оборудовать специальные помещения, в которых будут наносить штрих-код на каждый куст растения. Стефанишина добавила, что нужно поставить видеонаблюдение в данных помещениях.

Ранее главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин в эфире телеканала «Рада» сообщил, что Минздрав страны поддержал легализацию лекарств на основе медицинского каннабиса (марихуаны), за которую выступал президент Владимир Зеленский. Он отметил, что законопроект поддержал комитет Верховной рады по вопросам здоровья нации. Министерство здравоохранения, по словам врача, также положительно оценило эту инициативу.

7 июня кабмин Украины поддержал законопроект о легализации медицинского каннабиса.

Ранее в Twitter разрешили рекламировать каннабис.

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