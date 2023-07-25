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Спасатели вызволили толстую собаку, которая застряла у кассы в продуктовом магазине

В Подмосковье спасатели вызволили толстую собаку, которая застряла у касс в супермаркете

В Подмосковье сотрудники экстренных службы пришли на помощь толстой собаке, которая застряла в сетевом супермаркете. Об этом сообщили в пресс-службе «Мособлпожспас».

Инцидент произошел 24 июля в супермаркете в Дубненском округе Подмосковья. К спасателям обратились сотрудники магазина, которые несколько часов пытались помочь собаке, застрявшей между стеной и прилавком. Они подзывали животное, приманивали его едой, но успехом попытки не увенчались.

Прибывшие на место сотрудники экстренный служб, надев плотные рабочие перчатки, аккуратно помогли животному выбраться на свободу.

Ранее во Всеволожске ради спасения кота сотрудники экстренных служб проломили стены в трех квартирах.

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