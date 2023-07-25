Энтомолог объяснил, чем вызваны страхи россиян перед непарным шелкопрядом

Непарный шелкопряд попал в число страхов россиян по итогам второго квартала 2023 года. Заведующий кафедрой энтомологии СПбГУ, доцент, кандидат биологических наук Владимир Иванов рассказал kp.ru, чем опасно насекомое и как предотвратить его нашествия.

Ученый отметил, что шелкопряд любит самые разные лиственные растения и способен уничтожать целые леса. Птицы в борьбе человека с шелкопрядом не помогут, так как у насекомого есть ядовитые щетинки, которые не нравятся пернатым, отмечает Иванов.

Биолог подчеркнул, что специалистам важно отслеживать размножение шелкопряда и вовремя уничтожать вредителя. При этом важно учесть, что химический способ вреден для других животных, а биологический, более щадящий, не всегда способен остановить уже начавшуюся вспышку.

По мнению биолога, выходом является прогнозирование ситуации. Ученые могут просчитать погодные условия и вовремя обработать территории биологическими средствами защиты. Кроме того, люди научились задействовать не просто яды, а грибки, которые воздействуют на кожу гусениц.

Нашествие непарного шелкопряда попало в рейтинг «Национального индекса тревожностей» россиян по итогам исследований второго квартала 2023 года.

Ранее в немецкой деревне пропал интернет из-за муравьиной оргии.