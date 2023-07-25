В школах Геническа Херсонской области завершили строительство уличных спортплощадок

В школах №1 и №2 Геническа Херсонской области, которые первыми вошли в Народную программу «Единой России», завершили возведение уличных спортивных площадок, сообщили в партии. Сейчас строители региона-шефа, а это Адыгея, завершают благоустройство территории вокруг.

«Мы общались с родительским активом, фиксировали их предложения по тому, что необходимо сделать в первую очередь. Стараемся наладить эффективное взаимодействие представителей региона-шефа, который ведет работы в этих школах, родителей учеников и руководителей образовательных организаций. Также смотрим, чтобы все работы проводились в срок», — рассказал представитель Херсонского регионального отделения партии «Единая Россия» Павел Тропкин.

В партии отмечают, что рядом со школой № 1 полным ходом идет возведение крытого физкультурно-оздоровительного комплекса.

«В здании расположатся волейбольная, баскетбольная площадки, мини-футбольное поле с резиновым покрытием, душевые кабины, раздевалки, места для зрителей. Объект планируем сдать в срок — в ноябре», — сообщил представитель подрядчика Юрий Лановой.

Депутат Госдумы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» в Херсонской области Игорь Кастюкевич уверен, что чем больше времени ребенок проводит в школе и чем разнообразнее организован его досуг, тем спокойнее чувствуют себя родители.

По его словам, таких ФОКов, как сейчас возводят в Херсонской области регионы — шефы, ранее никогда не было. Строительство целого спортивного комплекса для школы №1 Геническа — событие историческое.

Кастюкевич подчеркивает, что строители из Адыгеи на всех этапах работ учитывают пожелания родителей, местных жителей.

«В школе был маленький зал, дети не могли нормально заниматься спортом. Сейчас очень благодарны за такой подарок, для нас это приятный шок», — рассказала директор Генической школы №1 Наталья Галка.

В Генической школе №2 спортивный зал находился в аварийном состоянии. Здесь также требовался отдельный новый ФОК. Сейчас строители заливают фундамент комплекса. А на уличной площадке работы уже почти завершены.

В «Единой России» уточняют, что в рамках Народной программы в регионе возведут еще несколько объектов образования, здравоохранения, а также МФЦ.

Ранее глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков сообщил, что 1 сентября начнется обучение во всех вузах новых регионов России.