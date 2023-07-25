Вильфанд рассказал, когда в Москву придут ливни и град

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что ливни, град и сильный ветер ожидаются в Москве 26 июля. Об этом он сообщил ТАСС.

По его словам, в столицу придут кратковременные ливни, ветер до 20 м/с и низкое атмосферное давление.

При этом с 27 июля москвичей ожидает очень теплая погода. Воздух прогреется до +27-32°C.

Ранее глава центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что к 28 июля температура в Москве может подняться до +31°C.

По его словам, в середине недели циркуляция в атмосфере поменяется, а температура повысится до +23-25°C.

До этого ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что в Москве до конца июля сохранится временами дождливая погода, температура воздуха в эти дни не будет превышать +20...+25°C. По его словам, к концу текущей недели в столице будет +19...+24°C. При этом дожди в июле не были затяжными, указал Леус. По его словам, осадки носили локальный и кратковременный характер.

Ранее двое мужчин катались по Красноярску в надувном бассейне.