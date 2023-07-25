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В Турции произошло новое землетрясение

EMSC сообщил, что на юге и в центре Турции произошло землетрясение магнитудой 5,5

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Uwe Anspach/Global Look Press

На юге Турции, в провинции Османие произошло землетрясение магнитудой 5,5. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Подземные толчки раздались около 5:44 по времени UTC (8:44 мск) на глубине десяти километров. Произошло это в 69 километрах к северо-западу от города Османие и в 20 километрах к северо-востоку от города Козан.

Согласно данным Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Турции, никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.

При этом глава отдела по снижению рисков AFAD Орхан Татар заявил, что эти подземные толчки стали одними из тысяч афтершоков после землетрясений 6 февраля.

6 февраля 2023 года на юго-востоке Турции произошли два мощных землетрясения, унесших жизни более 50 тысяч человек. После землетрясений было зарегистрировано несколько тысяч повторных толчков, которые раздались в Сирии, Иране и других странах. В Сирии в результате землетрясения погибли свыше 8 тысяч человек, еще несколько тысяч человек пострадали.

Это землетрясение было признано самым мощным в Турции после землетрясения 1939 года в Эрзинджане, когда погибли около 33 тысяч человек.

Ранее ученые нашли способ предсказания землетрясения за несколько часов.

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События в Турции
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