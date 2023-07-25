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Бастрыкин рассказал о диверсиях на железных дорогах России

Бастрыкин: оснований утверждать, что число диверсий на железных дорогах в РФ возросло, нет

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Восточное межрегиональное CУТ СК России

Председатель Следственного комитета (СК) Российской Федерации Александр Бастрыкин заявил, что объективных оснований утверждать, что число ЧП на железных дорогах в России, в том числе диверсий, возросло, нет; не всегда мотивом таких преступлений является желание изменения государственного строя. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

По его словам, ведомство систематически анализирует уровень и характер преступности.

«И на сегодняшний день нет объективных оснований утверждать, что число таких преступлений возросло», — утверждает Бастрыкин.

Он подчеркнул, что подобные примеры все же существуют, когда подобные преступления совершались по заданию украинской стороны.

До этого Бастрыкин допустил, что ряд российских блогеров в случае неуплаты налогов может столкнуться с претензиями со стороны правоохранительных органов.

Ранее военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук оценил шансы ВСУ после передачи истребителей F-16, сообщили «Известия».

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлетах стратегической авиации России.

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