Путин подписал закон, обязывающий горняков-взрывников чаще проходить переподготовку

Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий горняков-взрывников чаще проходить обучение по программам повышения квалификации. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон увеличивает с 1 сентября 2023 года периодичность проведения обучения с одного раза в пять лет до одного раза в три года. Основными составляющими обучения станут правила промышленной безопасности и повышение квалификации.

Ранее в Воркуте 12 человек пострадали во время экстренной остановки транспортной кабины шахты.

Инцидент произошел утром 7 августа 2022 года. По неустановленным пока причинам во время подъема рабочих произошла экстренная остановка шахтной клети.

В результате случившегося более десятка человек с различными травмами были доставлены в одно из медицинских учреждений города. Другие подробности происшествия пока не сообщаются.

Также стало известно, что шахтера Леонида Алексеева, который шесть дней выживал под обвалом в шахте «Распадской-Коксовой», наградили медалью «За честь и мужество».

Ранее в Минздраве назвали среднюю продолжительность жизни россиян в 2023 году.