В Ростовской области военный сбежал с гранатой из госпиталя

В Ростовской области 44-летний военнослужащий, по предварительным данным, убежал из госпиталя, при себе у него может быть граната. Об этом сообщает Baza.

По информации издания, военнослужащий проходил лечение в Военном окружном клиническом госпитале на улице Дачной в Ростове-на-Дону.

«21 июля он убежал из больницы. Александр ранен в руку, вероятно, он может быть вооружен гранатой», — говорится в сообщении.

Военнослужащего объявили в розыск.

До этого Госдума приняла законопроект о праве Росгвардии иметь на вооружении тяжелую военную технику. Авторы инициативы предлагают заменить термин «оружие» на «вооружение», а также термин «боевая техника» — на «военная техника». Как уточняется в документе, этот термин подразумевает различные технические средства.

Ранее сообщалось, что в школах РФ вместо ОБЖ начнут изучать защиту Родины.