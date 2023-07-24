Россиянам рассказали, как защитить свой смартфон при использовании VPN

VPN представляет собой туннель поверх интернета, поэтому провайдеру неизвестно содержимое запросов. Эксперт по информационной безопасности Лиги Цифровой Экономики Виталий Фомин рассказал «Газете.Ru», как защитить свое устройство при использовании VPN.

«Принцип работы VPN следующий: пользователь подключается к серверу не напрямую, а через посредников. Скорость соединения уменьшается, но зато сохраняется возможность безопасного подключения к удаленному рабочему месту и обхода блокировок интернет-ресурсов», — объяснил эксперт.

Скорость VPN зависит от пропускной способности серверов и используемых протоколов, которые регулярно совершенствуются. При подключении VPN не обеспечивается дополнительная конфиденциальность или анонимность — данные переносятся с обычного провайдера на владельца VPN-сервера. Следовательно, нужно быть готовым, что личную информацию могут получить третьи лица.

«У платных и бесплатных VPN-приложений есть преимущества и недостатки. Например, бесплатные сервисы анализируют трафик и предоставляют эту информацию в рекламных целях. Фактически пользователь оплачивает услугу не деньгами, а конфиденциальностью. В платных сервисах качество VPN-соединения выше за счет использования более быстрых серверов. Хотя подтвержденных данных нет, но вероятность, что владельцы платных VPN-сервисов создают более надежные системы защиты конфиденциальности, заметно выше, чем в бесплатных приложениях», — подчеркнул Фомин.

Через VPN-сервисы не рекомендуется обрабатывать значимую информацию: логины и пароли, данные банковских карт и так далее. Платные они или нет, полностью защищенные системы изобрести невозможно, поэтому важно самостоятельно ограничивать доступ к личной информации. Самым слабым звеном в любой цепочке является человек, заявил ИБ-эксперт.

«Следует обязательно анализировать, какие разрешения требуется предоставить VPN-сервису. Например, нередко приложение запрашивает доступ к местоположению, сообщениям или камере. Данных разрешений быть не должно — они излишни, их можно использовать для слежения. Такие приложения обязательно устанавливать только через официальные магазины, там они проходят проверку, прежде чем станут доступны пользователям. При скачивании VPN-сервиса стоит уточнить количество установок, чтобы пользоваться только проверенными решениями. Если приложение скачали меньше тысячи раз, лучше избегать его», — отметил он.

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