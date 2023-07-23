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СМИ: люди погибли в авиакатастрофе в Судане

Al Hadath: минимум 11 человек стали жертвами авиакатастрофы в Судане

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Shutterstock

В международном аэропорту суданского города Порт-Судан упал самолет, в результате чего погибли минимум 11 человек. Об этом сообщает Al Hadath, ссылаясь на источники в военной сфере.

Отмечается, что ЧП случилось «после взлета из-за технической неисправности».

До этого стало известно, что в Польше упал самолет Cessna 208, погибли пять человек, еще 12 получили ранения. Инцидент произошел в Новодворском районе страны. Информацию о 10 погибших и пяти раненых привела пресс-служба Государственной противопожарной службы в Варшаве. Позже работник пожарной команды ближайшего населенного пункта Павел Плаговский сообщил изданию, что раненых 12.

16 июля в сети появилось видео крушения самолета на авиашоу в Финляндии. Авиашоу проходило в городе Коувола. Посетители стали свидетелями, как во время выполнения фигуры высшего пилотажа самолет модели Extra 300 упал в лесной массив рядом с аэропортом.

Ранее автомобиль Mercedes перевернулся в лобовом ДТП в Москве.

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