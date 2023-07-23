Туристы в Кронштадте рассказали о внезапной встрече с Путиным и Лукашенко

Туристы в Кронштадте, которым удалось сфотографироваться на площади с президентами России и Белоруссии Владимиром Путиным и Александром Лукашенко, рассказали РИА Новости, что остались в восторге от внезапной встречи с лидерами государств.

Отмечается, что некоторые из них приехали из Запорожской области, Белоруссии и даже Швейцарии.

По данным агентства, Путин и Лукашенко поговорили с собравшимися на площади около храма людьми. Кто-то из собравшихся просил сделать фото с их детьми, кто-то просто хотел пожать руку. Одна из девушек очень эмоционально обратилась к президенту России: «Одно фото, я вас очень, очень прошу!». После фотографии с главой государства она воскликнула: «Вообще! У меня сейчас сердце остановится!»

Еще одна женщина попросила фотографию втроем с Лукашенко.

«Между двумя президентами — повезет!» — сказал Лукашенко. «Точно!» — ответила она.

Одна пара сообщила лидерам, что они приехали из Белоруссии.

«Из Гомеля приехали. В первый раз здесь», — сказали он.

«Это же надо было с Гомеля приехать, чтобы сфотографироваться!» — сказал белорусский лидер в ответ.

После того, как Путин и Лукашенко уехали, корреспонденты поинтересовались у людей, ожидали ли они встретить здесь президента России.

«Нет, но мы очень счастливы», — отметили они, добавив, что из толпы в адрес российского лидера звучали пожелания здоровья, «многие лета».

Одна из женщина присоединилась в добрым пожеланиям, представившись как Мадлен.

«Я из Швейцарии, Берна, но живу в России. Очень люблю Россию. Очень верю в нее, убеждена, что все будет хорошо», — указала она.

После визита в Кронштадтский морской собор главы Российской Федерации и Белоруссии встретились с собравшимися на площади около храма людьми.

Ранее Лукашенко попросил не делать из него героя.