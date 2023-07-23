Минздрав Крыма рассказал о состоянии раненного фотокорреспондента Михальчевского

Раненный в Запорожской области фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский находится в состоянии средней тяжести, угрозы его жизни нет. Об этом сообщил Минздрав Крыма, передает РИА Новости.

«В настоящее время его состояние средней степени тяжести, угрозы жизни нет, оказывается необходимая медицинская помощь», — заявили в министерстве.

22 июля врио главы Запорожской области Евгений Балицкий сообщал, что Михальчевский получил ранения разной степени тяжести в результате обстрела автомобиля. Еще один военный корреспондент РИА Новости — Ростислав Журавлев — погиб.

Ранее Минобороны России прокомментировало артиллерийский удар ВСУ по группе журналистов «Известий» и РИА Новости, которые, по данным оборонного ведомства, готовили материалы об артиллерийских обстрелах ВСУ кассетными боеприпасами населенных пунктов Запорожской области.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.