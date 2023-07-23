Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Остров Родос в Греции охватил природный пожар

NewsBomb: на острове Родос из-за лесного пожара могут эвакуировать более 30 тыс. человек

close
100%
Vassilis Psomas/Reuters

Президент муниципальной организации по культуре и спорту мэрии Родоса Терис Хадзииоанну заявил, что более 30 тыс. человек могут эвакуировать из районов природного пожара на острове. Об этом сообщает портал NewsBomb.

Чиновник рассказал, что сейчас идет операция по эвакуации людей из районов Киотари и Лардос на Родосе, где происходит пожар. По его информации, при содействии Береговой охраны, вооруженных сил и местных властей на данный момент эвакуированы не менее 1,5 тыс. человек.

Хадзииоанну уточнил, что в город Линдос прибыли первые автобусы с сотнями туристов, живших в гостиницах района, где продолжается лесной пожар. По данным портала, около 15 тыс. человек получили от полиции указание об эвакуации.

По словам пресс-секретаря Пожарной службы Греции Иоанниса Артопиоса, пожар на Родосе является самым сильным в Греции. В течение дня 23 июля в борьбе с огнем были задействованы 173 греческих пожарных на 35 автомобилях, 10 пеших отрядов, пять пожарных вертолетов, 3 самолета, а также 31 словацкий пожарный с пятью автомобилями.

В июле 2022 года на территории Греции было зарегистрировано 53 возгорания. Основные очаги находились в национальном парке Дадия в области Эврос, в районе пляжа Ватера на Лесбосе, в местечке Акритохори в области Мессиния на полуострове Пелопоннес и в области Гревена на севере страны.

Агентство Reuters передавало, что лесные пожары в Греции сжигали прибрежные дома и леса.

Ранее в Пермском крае пьяные соседки подрались и сожгли друг другу баню и дом.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях