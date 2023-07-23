Остров Родос в Греции охватил природный пожар

Президент муниципальной организации по культуре и спорту мэрии Родоса Терис Хадзииоанну заявил, что более 30 тыс. человек могут эвакуировать из районов природного пожара на острове. Об этом сообщает портал NewsBomb.

Чиновник рассказал, что сейчас идет операция по эвакуации людей из районов Киотари и Лардос на Родосе, где происходит пожар. По его информации, при содействии Береговой охраны, вооруженных сил и местных властей на данный момент эвакуированы не менее 1,5 тыс. человек.

Хадзииоанну уточнил, что в город Линдос прибыли первые автобусы с сотнями туристов, живших в гостиницах района, где продолжается лесной пожар. По данным портала, около 15 тыс. человек получили от полиции указание об эвакуации.

По словам пресс-секретаря Пожарной службы Греции Иоанниса Артопиоса, пожар на Родосе является самым сильным в Греции. В течение дня 23 июля в борьбе с огнем были задействованы 173 греческих пожарных на 35 автомобилях, 10 пеших отрядов, пять пожарных вертолетов, 3 самолета, а также 31 словацкий пожарный с пятью автомобилями.

В июле 2022 года на территории Греции было зарегистрировано 53 возгорания. Основные очаги находились в национальном парке Дадия в области Эврос, в районе пляжа Ватера на Лесбосе, в местечке Акритохори в области Мессиния на полуострове Пелопоннес и в области Гревена на севере страны.

Агентство Reuters передавало, что лесные пожары в Греции сжигали прибрежные дома и леса.

Ранее в Пермском крае пьяные соседки подрались и сожгли друг другу баню и дом.