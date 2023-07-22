Четверых эвакуированных после взрыва на складе в Крыму госпитализировали

В пресс-службе Минздрава рассказали, что 12 жителям Красногвардейского района Крыма, которых эвакуировали в пункт временного размещения после взрывов на складе боеприпасов, оказали медицинскую помощь амбулаторно, передает РИА Новости.

По информации источника в ведомстве, четверым из них потребовалась госпитализация.

22 июля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что из-за взрывов на складе боеприпасов в Красногвардейском районе временно прекратили движение поезда. По его данным, из-за атаки беспилотника на складе произошла детонация боеприпасов.

Аксенов уточнил, что никто не пострадал, однако было принято решение эвакуировать жителей в радиусе 5 километров от места ЧП в пункты временного размещения.

Утром 22 июля Минтранс Крыма предупреждал, что движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрыли. Находящихся на мосту и в зоне досмотра людей призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

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