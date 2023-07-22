Москвичам рассказали о погоде в субботу

Переменная облачность, местами небольшой дождь и до +24°C прогнозируются в Москве в субботу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет 22…24°C тепла, в ночь на воскресенье — до +14°C. Ветер западный, юго-западный скоростью 6-11 м/с. Атмосферное давление составит 744 мм ртутного столба.

В Подмосковье в субботу температура воздуха будет колебаться в пределах +20…25°C. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 9 градусов.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что воздух в центральной части России может прогреться до +30°C к началу августа.

По его словам, именно на август приходится наиболее высокая температура.

Как добавил синоптик, средняя температура третьего месяца лета в центральной РФ может превышать норму на 0,5-2°C.

Тем не менее не исключается, что может выпасть на 10-30% больше нормы осадков, поэтому августовская погода может быть нестабильной, предупредил Тишковец.

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