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В Мелитополе прозвучали взрывы

В Мелитополе прозвучали взрывы, по предварительным данным, сработала ПВО

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РИА Новости

В Мелитополе прозвучали взрывы, сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщается в Telegram-канале администрации города.

«В Мелитополе прозвучал звук взрыва. Предварительно сработала система ПВО», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «город под надежной защитой».

28 июня глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил в своем Telegram-канале, что в Мелитополе второй раз за сутки прозвучали взрывы.

Ранее оперативные службы сообщили, что Вооруженные силы Украины попытались нанести ракетный удар по Мелитополю, однако снаряды были перехвачены системой противовоздушной обороны. Пострадавших и разрушений в результате удара не было.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее ФСБ заявила о задержании группы диверсантов в Мелитополе.

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Операция на Украине
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