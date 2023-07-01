Mash: прокурор Чувашии скончался во время заплыва по Волге

Прокурор Чувашии Андрей Фомин скончался при заплыве по Волге. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, в 150 метрах от берега у него остановилось сердце. На берег его доставили уже без сознания, попытки реанимации оказались безуспешной.

В заплыве мужчина участвовал в гидрокостюме и со спасательным буем. В подобных заплывах по Волге он участвовал ежегодно.

По данным Telegram-канала Baza, организаторы заплыва утверждают, что все участники прошли медицинский осмотр перед мероприятием и предоставили справки от врача.

Андрей Фомин родился 4 августа 1965 года в городе Киржач во Владимирской области. В 2020 году указом президента РФ Владимира Путина он был назначен на пост прокурора Чувашской Республики. С 2014 по 2020 год он занимал пост первого заместителя прокурора республики Крым.

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