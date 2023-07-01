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В аэропорту Пулково у самолета задымился двигатель

Двигатель самолета загорелся в аэропорту Пулково перед вылетом в Дубай

С самолетом Boeing-777 авиакомпании Emirates произошел инцидент в международном аэропорту «Пулково» Санкт-Петербурга, сообщает Telegram-канал «112».

В тот момент, когда самолет, направляющийся в Дубай, готовился к вылету, у него задымился один из двигателей. Все пассажиры были срочно эвакуированы в терминал. Никто из них не пострадал. Лайнер отбуксировали на место стоянки.

По информации экстренных служб, возгорания на борту не произошло.

Ранее сообщалось, что на аэродроме Малино в Подмосковье, недалеко от Ступино, произошло падение легкомоторного самолета Як-52. По одной из версий, управлявший самолетом старшекурсник Ульяновского института гражданской авиации 24-летний Евгений Бессмертный не смог завершить фигуру высшего пилотажа, в результате чего самолет врезался в землю.

Бессмертный был многократным чемпионом Московской области по высшему пилотажу. Вместе с ним на борту находилась девушка.. Самолет упал из-за недостаточной высоты.

Ранее пожарные потушили пылающую телегу на съемках «Плевако».

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