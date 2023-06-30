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Эксперты ЭИСИ объяснили причины провала военного переворота консолидацией общества

Эксперты ЭИСИ: российское общество мгновенно объединилось вокруг президента

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Николай Хижняк/РИА «Новости»

Попытка военного переворота в России была обречена на провал в связи с отсутствием поддержки мятежа со стороны граждан, и именно патриотический настрой сыграл решающую роль в его остановке. К такому выводу пришли представители Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) в ходе круглого стола, состоявшегося 30 июня на площадке пресс-центра МИА «Россия сегодня».

Как отметил директор Института новейших государств, доцент Финансового университета при правительстве РФ Алексей Мартынов, российское общество мгновенно сориентировалось и консолидировалось вокруг президента.

По словам эксперта, общество «четко реагирует на подобные вещи».

«Реальные участники специальной военной операции, ветераны, военные, силовые структуры тоже мгновенно среагировали, объединились вокруг флага и осудили мятеж.

Жители новых регионов показали единство восприятия, единство в своих оценках, продемонстрировали свою поддержку», — считает Мартынов.

Он также добавил, что разрешение этого кризиса стало возможным только благодаря личному участию и личной воле президента РФ Владимира Путина.

Депутат Госдумы Олег Матвейчев обратил внимание, что, тем не менее, были и те, кто, решил отсидеться или занять сторону мятежников. В поддержку главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина высказались боевики-неонацисты, западные СМИ, политики-русофобы, президент Украины Владимир Зеленский и его сторонники.

«Американцы и украинцы сразу поняли, что это фальстарт, что им не удастся раскачать ситуацию и победить. Но они дали команду выжать из этой ситуации все, что возможно», — считает парламентарий.

Учредитель организации «Центр международного взаимодействия и сотрудничества», член экспертного клуба «Дигория» Алексей Малинин заявил, что внутренние волнения в России выгодны только врагам страны.

«В критических ситуациях особенно важна и ценна поддержка союзников. Участие Президента Белоруссии Александра Лукашенко в переговорном процессе показало, насколько плотными и дружескими являются отношения двух стран», — сказал эксперт.

Если рассматривать мятеж именно с военной точки зрения, то угрожающим его, по словам директора Фонда исследования проблем демократии, члена Общественной палаты РФ Максима Григорьева, назвать сложно.

«Президент в очередной раз показал свою мудрость, когда дал мятежникам возможность одуматься. И крайне важно, что удалось сохранить жизни и мирных людей, и военнослужащих, и самих бойцов «Вагнера», — пояснил эксперт.

Ранее эксперты ЭИСИ заявили, что российское общество становится более зрелым и осознанным.

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