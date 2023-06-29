В Москве спасли мужчину, два дня просидевшего в боксе для приема одежды

Сотрудники пожарно-спасательного отряда №215 столичного Пожарно-спасательного центра спасли мужчину, который два дня просидел в боксе для приема одежды. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте».

По предварительным данным, 29 июня в экстренные службы позвонила женщина. Она сказала, что в ящике для приема одежды сидит мужчина. Очевидица встретила специалистов и проводила их до бокса, расположенного на улице Перерва.

Пострадавший сказал спасателям, что просидел взаперти два дня. По его словам, он залез внутрь, но обратно выбраться не смог. При этом мужчина постеснялся звать на помощь.

Спасатели созвонились с владельцем бокса, который разрешил им вскрыть конструкцию. На место происшествия приехали сотрудники правоохранительных органов, которые наблюдали за срезанием замка. Пострадавшему дали воды, после чего его передали полицейским. Они устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее в Ставрополе спасатели помогли освободить годовалого ребенка, застрявшего ногой в батарее.