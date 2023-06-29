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Мэр Мегиона Дейнеко умер на 70-м году жизни

Мэр города Мегиона в ХМАО Дейнеко умер на 70-м году жизни после долгой болезни

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Мэр города Мегиона в Ханты-Мансийском автономном округе Олег Дейнека умер на 70-м году жизни. Об этом сообщает Telegram-канал «5-й этаж».

«Ушел из жизни глава Мегиона Олег Дейнека. В последние месяцы он сражался с тяжелой болезнью, проходил лечение в специализированных клиниках», — сообщил канал.

Врио главы Мегиона стал первый заместитель Дейнеки Игорь Алчинов, выборы преемника погибшего проведут осенью 2023 года.

ИА Регнум писало, что в сентябре 2022 года проверка уличила чиновника в конфликте интересов между ним и его зятем, чья компания «Руссервис» получала субсидии на компенсацию затрат на купленное оборудование из бюджета муниципалитета по программе «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства».

В феврале 2023 года граждане запустили петицию с требованием отставки Дейнеки. 11 февраля чиновник ушел в отпуск по состоянию здоровья, сообщается, что он перенес операцию в Тель-Авиве.

Ранее было доказано, что чувство одиночества повышает риск преждевременной смерти.

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