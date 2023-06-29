Девочка, которую поцеловал Путин в Дербенте, поделилась эмоциями

Девочка, которую поцеловал президент России Владимир Путин в ходе встречи с жителями дагестанского города Дербент, поделилась эмоциями с mk.ru. Оказалось, что ее зовут Фатима, ей 13 лет. Она рассказала, что не растерялась, но было неожиданно.

«Когда он стоял рядом со мной, я спросила, можно ли с ним сфотографироваться. Он сказал: «Да». Мама меня снимала. Правда, президент иногда оглядывался и не попадал в камеру», — поделилась Фатима.

По ее словам, жители долго и терпеливо ждали главу государства, поскольку очень хотели его увидеть.

«Около 16:00 мы с мамой и младшей сестрой пошли в парк, где решили его ждать. В то время там еще было много свободного места, можно сказать, мы заняли первый ряд. Под вечер еще стали собираться люди. Признаюсь, ждали очень долго, примерно 7 часов. Но дождались» — отметила собеседница.

Жители Дербента встретили президента России Владимира Путина восторженными возгласами. Это произошло, когда глава государства прибыл в парк имени Низами Гянджеви. Поездка главы государства в Дагестан состоялась 28 июня.

Ранее сообщалось, что Путин во время посещения Джума-мечети в Дербенте получил подарок.