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Полиция Кузбасса рассказала о поисках трех подростков на пике Поднебесный

МВД по Кузбассу: подростков на пике Поднебесный ищут с помощью беспилотников

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Depositphotos

Трех подростков, пропавших при спуске с пика Поднебесный в Кемеровской области, ищут с помощью беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону.

По информации ведомства, 13-летнего Алексея Евсеева, 14-летнего Вячеслава Корягина и 15-летнего Данила Вагина ищут десять спасателей междуреченского поискового аварийно-спасательного отряда, а также сотрудники полиции.

Отмечается, что всего для поиска подростков сформированы четыре группы: первая обследует тропу до Соболиного приюта, вторая — территорию от реки Малый Казыр до приюта Высокогорный, третья — склоны пика Поднебесный, четвертая — поселок Амзас, переправы и дорогу к реке Амзас.

Поиски осложняются гористым рельефом местности.

В МВД по региону добавили, что подростки в составе туристической группы спускались с пика Поднебесный. Они ушли вперед, но к лагерю туристов так и не вышли.

До этого РИА Новости сообщало, что туриста, которого спасатели искали на горе Ливадийская в Приморье, обнаружили в Санкт-Петербурге.

Ранее в мэрии столицы сообщали, что летний фестиваль «Усадьбы Москвы» впервые начинается в столице 1 июля.

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