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Власти Запорожской области заявили, что больше 50% жителей региона получили российские паспорта

Глава Запорожской области Балицкий: более половины жителей региона получили паспорта РФ

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РИА Новости

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил в эфире телеканала «Россия 24», что более половины жителей региона получили российские паспорта.

По его словам, на территории Запорожской области было выдано более 50% паспортов.

«Мы стремимся к цифре 80 [%], но особенно в прифронтовых районах медленно люди получают, там и с полицейскими участками есть тоже сложности, но мы сегодня решаем эти вопросы», — уточнил Балицкий.

Ранее сообщалось, что территориальные органы Министерства внутренних дел России начали принимать заявления от россиян с двойным гражданством о нежелании состоять в гражданстве Украины. С момента подачи такого заявления россияне будут считаться не имеющими гражданства Украины.

До этого премьер РФ Михаил Мишустин назвал число получивших паспорта России жителей новых регионов РФ.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.

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