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Жители Южной Кореи помолодели на 1-2 года

TKT: в Южной Корее отменили традиционную систему подсчета возраста

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Depositphotos

В Южной Корее отменили традиционный способ подсчета возраста. Об этом сообщает The Korea Times.

Нововведения вступили в силу 28 июня. Теперь в стране разрешено использовать только международный метод, исключающий применение традиционного. Как пишет источник, универсальная система подсчета возраста действовала в Корее с начала 1960-х годов. Она предполагает, что возраст человека исчисляется с нуля, а медицинских и юридических документах в день рождения к нему прибавляется один год.

Однако часть корейцев до сих пор продолжала подсчитывать свой возраст, опираясь на более привычный способ, согласно которому к реальному возрасту человека прибавляется время, проведенное им в утробе матери. Получается, что новорожденный ребенок сразу считается годовалым.

Сегодня Корея в официальном порядке завершила переход на общепринятый мировой стандарт. Власти полагают, что универсальность в определении возраста сократит число возможных юридических споров, жалоб и прочих неоднозначных ситуаций, вызванных «социальной путаницей».

Отмечается, что в сентябре 2022 года около 86% корейцев выразили согласие на подобные изменения и заявили, что готовы использовать «международный возраст» в повседневной жизни.

Ранее в Южной Корее предложили отобрать право голоса у граждан КНР.

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