Президент России Владимир Путин поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам. Соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля.

«Сегодня, опираясь на исторические, духовные, патриотические традиции предков, бойцы-мусульмане в ходе специальной военной операции проявляют самоотверженность, отвагу и мужество. Плечом к плечу со своими товарищами защищают Россию», — заявил Путин.

Кроме того, политик отметил, что мусульмане играют «созидательную роль в жизни страны», а также вносят значимый вклад в упрочение межнационального и межрелигиозного мира.

Ранее сообщалось, что в день Курбан-байрама в мечети Москвы пришли свыше 200 тыс. мусульман.

Празднование Ид аль-Адха и Курбан-байрама продлится с 28 июня по 1 июля. В дни Курбан-байрама принято надевать новую одежду, ходить в гости, дарить подарки и навещать могилы родных. В Москве и Московской области к организации праздничного намаза привлечены волонтеры, которые на различных языках помогут верующим ориентироваться на улицах, выходах из метро и улицах.