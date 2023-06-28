Россияне стали реже проводить отпуск внутри страны в 2023 году

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip выяснил, где его клиенты отдыхали в первой половине 2023 года. Оказалось, что в этом году россияне реже проводили отпуск внутри страны. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Так, на Россию пришлось 75,0% всех отельных заказов, доля снизилась на 11,9% в сравнении с первым полугодием 2022-го. А вот за границей стали отдыхать на 67,8% чаще.

Путешественники чаще всего останавливались в гостиницах Москвы — доля столицы составила 25,6% от общего числа заказов. За год популярность города выросла почти на 5,0%. Второе место занял Санкт-Петербург, в отелях которого в первой половине 2023 года отдыхали 15,7% туристов — это на 7,6% меньше, чем в 2022-м. Замыкает тройку лидеров Сочи с долей 6,7%, которая выросла на 4,7% в сравнении с аналогичным периодом.

Кроме того, в списке оказались Казань, Эсто-Садок, ставший за год в полтора раза востребованеее, Екатеринбург, Краснодар (спрос увеличился на 11,1%) Нижний Новгород, Калининград (доля возросла на 6,7%) и Новосибирск. Меньше интересовать путешественников в первом полугодии 2023-го стали только Новосибирск (-11,8%) и Казань (-15,8%).

Самым популярным зарубежным городом первого полугодия стал Стамбул: там оформлено 11,2% от общего числа заказов, что чуть выше, чем в аналогичный период 2022-го (+0,9%). На втором месте оказался Дубай (6,0%), рост спроса за год составил 20,0%. Третью строчку рейтинга занял Минск с долей 4,2%. Столица Белоруссии в этом году привлекла на 55,8% меньше россиян.

Кроме того, в топ-10 вошли Бангкок и Паттайя, популярность которых выросла более чем в три раза, Алматы и Париж, куда также стали ездить чаще. При этом снизился спрос на путешествия в Анталью, Ереван и Тбилиси.

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