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В образовательном центре «Сириус» открыли программу «Культура и общество»

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Елизавета Яланжи/«Газета.Ru»

Новая междисциплинарная программа «Культура и общество» стартовала в образовательном центре «Сириус». Ее автором является профессор МГИМО, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, он же провел первые лекции для участников в День защиты детей.

Программа рассчитана преимущественно на старшеклассников и разделена на три модуля: «Наука, искусство и религия в целостной системе культуры», «Основные категории русской культуры» и «Культура, общество и политика — единство противоположностей». Занятия будут заниматься в формате лекций, семинаров и дебатов.

По словам Владимира Лейгоды, междисциплинарная программа лекций построена на стыке философии, культурологии, истории, обществознания.

«Знания, которые дети получают в школе в рамках подготовки к ЕГЭ важны, но для меня важно то, что мы пытаемся вырваться за рамки традиционного подхода к образованию. На наших занятиях мы будем говорить о ценности знания, потому что человек — искатель истины, а не набор функций», — сказал Легойда.

Он признался журналистам, что остался доволен общением с участниками программы, которое сегодня, в том числе, было посвящено великим книгам мира, поскольку увидел горящие глаза ребят, живой интерес к предмету обсуждения и желание учиться.

Лейгода также добавил, что задача курса — научить детей рассуждать, говорить о сложных вещах доступным языком, не повторяя заученные термины. В этот же день в образовательном центре «Сириус» открыли новую концертную площадку для участников музыкальной программы.

Федеральная территория «Сириус» была создана в конце 2020 года решением президента России Владимира Путина. Она расположена в Имеретинской долине, где проводились Зимние олимпийские игры 2014 года. На территории развивается образовательный центр, Научно-технологический университет, президентский лицей, строится концертный комплекс мирового уровня.

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