Шведская пара не смогла назвать ребенка Путин из-за решения властей

Жителям шведской деревни Хисхульт Энн и Ронни уже восемь раз отказали в праве зарегистрировать в местных органах власти имя Путин, которое они дали своему сыну еще в 2021 году. Историю опубликовало издание Bild.

В детском саду двухлетнего Путина записали как Николая, после чего его мать написала его имя рядом с этой надписью на его шкафчике. Отмечается, что родные зовут малыша Путин, а остальные обращаются к нему на «ты», не упоминая имени.

«Наш малыш хочет [сам] решать, все должно делаться по его воле. Когда вы встречаетесь с ним, вы сразу видите: этот малыш — просто вылитый Путин!» — заявляют родители мальчика.

Энн и Ронни намерены добиваться признания своего решения, но готовы пойти на уступку, сделав имя более шведским по звучанию: «Путтин». Отмечается, что родители не изменили своего решения даже после начала украинского кризиса.

«Конечно, война — это нехорошо. Люди имеют право на мир. Но теперь во всем виноват Путин. Инфляция, цены, процентные ставки…», — заявил отец ребенка журналистам.

Ранее экс-футболист «Локомотива» Пейчинович рассказал о любви сербов к Путину.