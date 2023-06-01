ЕР организовала в Херсонской области семейный праздник в День защиты детей

Региональное отделение партии «Единая Россия» 1 июня, в День защиты детей, организовало в Геническе Херсонской области праздничную площадку для детей. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Отмечается, что активисты «Молодой гвардии» провели для детей подвижные игры, спортивные состязания, а также рисование мелками на асфальте и на мольбертах.

Как подчеркнул депутат Госдумы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Игорь Кастюкевич, такие праздники помогают быстрее вернуться к мирной жизни. Он добавил, что поддержка семей, создание условий для развития детей – приоритет государственной политики России

«Мы все понимаем сегодня, что дети нуждаются не только в нашей защите в части обеспечения физической безопасности, но также и в эмоциональной защите, информационной защите. В этом плане в Херсонской области дети были беззащитны очень долгое время», — заявил Кастюкевич.

По его словам, сейчас у них появляются новые ориентиры и планы на жизнь, связанные с Россией. Депутат считает, что постепенно все встанет на свои места.

Так, в рамках мероприятия местная художественная школа провела конкурс рисунков на холстах. Самые яркие работы вывесили на мольбертах. А праздничную атмосферу поддерживал духовой оркестр под управлением министра культуры Херсонской области Александр Кузьменко.

Также региональные власти организовали для детей раздачу мороженого. При этом артисты дома культуры Геническа исполнили детские и патриотические песни. Кроме того, аттракционы в парке Шевченко в этот день для детей работали бесплатно.