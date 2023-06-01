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В День защиты детей российские волонтеры устроили семейный праздник в Геническе

ФАН: Гуманитарный центр Херсонской области устроил 1 июня семейный праздник в Геническе

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Depositphotos

В День защиты детей российские волонтеры устроили семейный праздник в парке имени Шевченко в Геническе Херсонской области, передает ФАН со ссылкой на региональный Гуманитарный центр. Местные активисты организовали подвижные игры, спортивные состязания и конкурс изобразительного искусства.

«У нас получился очень хороший праздник, несмотря на погоду. <...> Пока дети играли на площадке с аниматорами, волонтеры дали нам брошюру. В ней, с одной стороны, есть полезная информация о поддержке семей нашими властями, а с другой — детская игра. Вечером мы обязательно поиграем в нее, когда вернемся домой», — рассказала местная жительница.

Праздничную атмосферу поддерживал духовой оркестр под управлением министра культуры Херсонской области Александра Кузьменко. Кроме того детям раздавали мороженное. Аттракционы в парке в этот день для малышей работали бесплатно.

1 июня во всем мире отмечают Международный день защиты детей. В России в этом году подарком к этому празднику стало утверждение Стратегии комплексной безопасности для молодого поколения. Она закрепила принципы последовательной государственной политики по созданию безопасных условий для реализации прав и законных интересов детей, их подготовки к полноценной жизни в обществе, а также защиты от факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

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