В Хабаровском крае в давке на раздаче бесплатного мороженого украли кепку

В Комсомольске-на-Амуре сеть магазинов «Самбери» провела акцию в часть Дня защиты детей с раздачей бесплатного мороженого, однако в ходе акции началась давка. Очевидица давки Мария (имя изменено) рассказала «Газете.Ru», что детям и подросткам вынесли пять коробок с мороженым, которое они начали разбирать «как бешеные». По ее словам, коробки из-под мороженого кидали в толпу людей, а сотрудник магазина не пытался остановить ажиотаж.

«Мужчина вышел с тележкой в ней было 5 коробок мороженого, их дети открывали сами. Мужчина просто стоял, ничего не делая, коробки летали везде. Их кидали на людей, и даже кому-то попало по голове. Когда дети увидели мороженое, начали брать его как бешеные, и все друг друга толкали, кто-то вообще бил. Говорят, что даже лазили по карманам, и у кого-то даже кепку украли», — сказала она.

По словам Марии, мороженого на всех могло не хватить, так как некоторые брали по несколько упаковок лакомства. Она добавила, что с акции многие подростки и дети ушли грязными.

«Людей было много очень, но больше всего подростков. Одна из моих подруг подняла девочку, которая лежала в слезах, она была вся в мороженом и по ее волосам все ходили. (Дети – Газета.Ru) Кричали из-за того, что давили, выйти из толпы было очень трудно. Мне кажется, что мороженого не на всех хватило, так как один человек мог взять на себя одного три штуки. Даже одна девочка собрала все мороженое себе в сумку, к ней подошла взрослая женщина, отобрала, сказав «куда тебе так много», и начала раскидывать это мороженое. После того как все разошлись, было очень грязно, даже многие подростки, дети были все грязные», — пояснила она.

Ранее видеоролик с акции раздачи мороженого в честь Дня защиты детей, которую устроила сеть гипермаркетов «Самбери», был опубликован в Telegram-канале «Komsagram». На кадрах, сделанных очевидцами, площадь перед магазином была полностью заполнена детьми и подростками, настроенными на получение лакомства. В какой-то момент ожидания начала раздачи собравшиеся даже стали скандировать: «Мороженое!» Когда на улице все-таки появились работники гипермаркета с коробками десерта, в толпе началась настоящая давка.