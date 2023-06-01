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Диетолог рассказала, какая опасность скрывается в «химозной» еде

Диетолог Пурахина: потребление химозной еды приведет к набору веса и ухудшению пищеварения

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Потребление вредной еды, которая из натуральной превращается в набор химических элементов, негативно влияет на организм и не несут никакой пользы, рассказала «Общественной службе новостей» диетолог Екатерина Пурахина. Речь, в частности, идет о еде быстрого приготовления и колбасных изделиях, соусах, фастфуде и так далее.

По словам диетолога, из-за них человек может набрать вес. Кроме того, они ухудшают пищеварение, работу сердечно-сосудистой системы, привести к хронической усталости и снизить иммунитет, предупредила она.

«Многие употребляемые продукты являются скрытой причиной заболевания людей. <...> Достаточно часто люди начинают употреблять в пищу неправильные продукты питания: фастфуд, лимонады, пирожные, считая, что этого хочет наш организм. При употреблении вредной пищи наш организм дает нам сигналы в виде высыпаний, тошноты и головокружений, о том, что не стоит увлекаться этой едой», — отметила Пурахина.

Ранее диетолог Анастасия Егорова сообщила, что люди довольно часто путают ложное чувство голода с истинным, — набрасываются на еду и практически сразу чувствуют, что переели.

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