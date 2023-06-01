Самолет Sukhoi Superjet 100 потерял управление над Москвой

Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Россия» совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Уточняется, что у воздушного судна произошла частичная потеря автоматического управления. Самолет благополучно приземлился.

В начале мая в экстренных службах сообщали, что пассажирский самолет сообщением Стамбул — Домодедово выполнил экстренную посадку в аэропорту Сочи из-за технических проблем.

Ранее стало известно, что обвинение запросило шесть лет колонии-поселения для пилота Sukhoi Superjet 100, загоревшегося при посадке в аэропорту Шереметьево в 2019 году. Дениса Евдокимова обвиняют в нарушении правил безопасности движения, самолет садился с «запредельной перегрузкой». Адвокаты летчика настаивали на необходимости проведения еще нескольких экспертиз, однако их ходатайства были отклонены. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».