Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Самолет Sukhoi Superjet 100 потерял управление над Москвой

Самолет Sukhoi Superjet 100 совершил экстренную посадку в Шереметьево

close
100%
Илья Наймушин/РИА «Новости»

Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Россия» совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Уточняется, что у воздушного судна произошла частичная потеря автоматического управления. Самолет благополучно приземлился.

В начале мая в экстренных службах сообщали, что пассажирский самолет сообщением СтамбулДомодедово выполнил экстренную посадку в аэропорту Сочи из-за технических проблем.

Ранее стало известно, что обвинение запросило шесть лет колонии-поселения для пилота Sukhoi Superjet 100, загоревшегося при посадке в аэропорту Шереметьево в 2019 году. Дениса Евдокимова обвиняют в нарушении правил безопасности движения, самолет садился с «запредельной перегрузкой». Адвокаты летчика настаивали на необходимости проведения еще нескольких экспертиз, однако их ходатайства были отклонены. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях