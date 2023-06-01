Nordwind Airlines запустили прямые рейсы из Петербурга в Тегеран

Авиакомпания Nordwind Airlines запустила прямые рейсы между Санкт-Петербургом и Тегераном, сообщается на сайте компании.

«Аэропорт Пулково обслужил первый рейс Nordwind Airlines в Тегеран. Это первый российский перевозчик, открывающий авиасообщение между Северной столицей и Ираном», — говорится в сообщении.

Ранее основатель Georgian Airways Тамаз Гаиашвили рассказал, что авиакомпания запустит для жителей России транзитные рейсы через Тбилиси в Европу.

Он пояснил, что речь идет о Париже, Вене, Салониках, Милане и Ларнаке.

Он добавил, что в компании ожидают на эти маршруты достаточный спрос. Также основатель авиакомпании спрогнозировал, что пассажирский поток между Россией и Грузией постепенно восстановится.

Запрет на полеты в Грузию для российских авиакомпаний был отменен еще 10 мая вместе с введением безвиза для жителей Грузии.