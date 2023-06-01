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Диетолог назвала главные правила для здорового детского питания летом

Диетолог Мещерякова: в рацион питания детей летом стоит включать больше белка, фруктов и овощей

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Летом дети быстрее растут и набирают вес, поэтому в этот период важно следить за питанием ребенка и составить правильный рацион для него, рассказала Life врач-диетолог сервиса Level Kitchen, нутрициолог, эксперт в области здорового питания Татьяна Мещерякова.

Так, она советует включить в рацион детей больше белка, который полезен для их роста, и исключить «пустые калории», которые, в том числе, отбивают аппетит. Они содержатся в печеньях, конфетах и других кондитерских изделиях. При этом калорийность рациона детей важно увеличить на 15%, потому что детям нужно больше энергии для подвижных игр и других активных летних занятий.

Мещерякова также порекомендовала включить в питание фрукты и овощи и потреблять больше чистой воды, потому что летом риск обезвоживания увеличивается. Дети в возрасте от двух до семи лет должны выпивать не менее одного литра воды в день, с семи до двенадцати — не менее полутора литров. А вот потребление газированной воды родителям следует сократить.

«В любой газировке огромное количество сахара, а в жаркий день ребенок может ее выпить очень много. Кариес — это далеко не самое страшное последствие. От сладкой газировки хочется пить еще больше, огромные дозы сахара и химических добавок в первую очередь бьют по обмену веществ, нарушают минеральный обмен и способствуют сдвигу кислотно-щелочного баланса», — заключила эксперт.

Ранее диетолог-консультант и заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов рассказал, что для того, чтобы приучить ребенка питаться правильно, в первую очередь необходимо начать с себя.

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