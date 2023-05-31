Депутат: люди на новых территориях должны почувствовать, что стали частью русского мира

Здравоохранение и вообще социальная сфера на Украине были совершенно запущены. Об этом по итогам совещания президента России Владимира Путина с членами правительства РФ заявил зампред комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев.

По его словам, они финансировались в значительной степени по остаточному принципу и только потому, что люди еще помнили советские гарантии, жили в рамках старых советских традиций.

«Я был в лагере «Артек» после реставрации. Там есть в том числе и фотографии, как выглядел лагерь при Украине, во что его превратили. Сейчас «Артек» вернули детям, при этом полностью его отреставрировав и придав ему современный вид. Россия сделала из «Артека «детский лагерь мирового уровня.», — заявил парламентарий.

Также Матвейчев отметил, что в новых регионах нужно приводить медицину к российским стандартам. По его мнению, там люди в лучшем случае знают, что такое УЗИ.

«Но современных способов диагностики, электронных очередей, записей на «Госуслугах» нет. Там 30 лет не проводилась диспансеризация. Поэтому президент России дал указание провести диспансеризацию всего населения. Нужно перевести все на нашу систему здравоохранения, построить ФАПы в тех пунктах, где они разрушены, оснастить новыми больницами и современной техникой, подготовить кадры», — заявил он.

Депутат отметил, что по опыту Крыма понадобится несколько лет, чтобы подтянуть новые регионы к российским стандартам.

«Люди на новых территориях должны почувствовать, что они стали частью русского мира и получили те услуги, которых на Украине они были лишены», — заявил он.

В свою очередь, главный аналитик компании «РегБлок» Анна Авакимян отметила, что президент сделал акцент на социальной политике и росте общественного благосостояния, возвращаясь к теме человеческого капитала и проблематике устойчивого развития.

«Невзирая ни на что народ должен ощущать заботу государства и иметь социальный оптимизм. Путин не может сделать очевидный левый поворот в социальной политике, поэтому придерживается принципов социального государства с элементами патернализма. Дополнительные акцент сделан на поддержку населения Республики Крым и новых субъектов для напоминания о том, что Россия их не оставит», — считает она.