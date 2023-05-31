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В Нижегородской области подожгли памятник БТР

В нижегородском Богородске неизвестные подожгли монумент с бронетранспортером

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ГУ МЧС по Нижегородской области

В парке города Богородск Нижегородской области неизвестные подожгли бронетранспортер, стоящий на постаменте. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС.

«На момент прибытия первых подразделений происходило горение бронетранспортера на площади 1 кв. м», — указывается в сообщении.

По информации ведомства, возгорание произошло в мемориальном парке на улице Чернышевского. В результате инцидента обгорел моторный отсек БТР. Обошлось без пострадавших.

Предположительная причина — поджог», — говорится в публикации.

Правоохранители проводят проверку и устанавливают лица, причастные к происшествию.

Ранее сообщалось, что житель Тульской области совершил поджоги четырех жилых домов, в одном из которых пенсионерка скончалась от отравления угарным газом. Сотрудники полиции задержали пиромана. Известно, что мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за поджог.

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