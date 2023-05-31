Стали известны итоги первого года работы федпроекта «Профессионалитет»

О достижениях и престиже среднего профессионального образования говорит не только его востребованность среди школьников – качество подготовки рабочих кадров отмечено на самом высоком уровне. Об этом на презентации «Профессионалитет. Новые кадры для экономики: от госкорпораций до малого бизнеса», посвященной итогам первого года работы программы, заявил министр просвещения Сергей Кравцов. Мероприятия прошло 31 мая в координационном центре правительства РФ, сообщает пресс-служба проекта.

«Президентом России Владимиром Путиным поставлена задача по подготовке к 2028 году 1 миллиона специалистов и квалифицированных рабочих для обеспечения безопасности, суверенитета и конкурентоспособности Российской Федерации по ключевым отраслям экономики, таким как транспорт, строительство, фармацевтика, сельское хозяйство, промышленность», — заявил он.

Отмечается, что уже 19 июня начнется приемная кампания в колледжи «Профессионалитета». В проекте участвуют 925 колледжей из 68 регионов страны, 1 сентября 2022 года к учебе приступили 150 тыс. студентов, в этом году их будет уже более 300 тыс.

Как подчеркнула зампред правительства Татьяна Голикова, 2024-2026 годы, с учетом поручения президента, ознаменуются расширением «Профессионалитета». По ее словам, количество образовательно-производственных кластеров возрастет.

«По нашим оценкам, это еще порядка 170 единиц к тем, которые уже имеются. Проектом будут охвачены электронная промышленность, индустрия робототехники, машиностроение, металлургия, фармацевтика, сельское хозяйство, строительство, транспорт, атомная и другие отрасли, ключевые для обеспечения безопасности и суверенитета нашего государства. Проектом будут охвачены 1,5 тысячи колледжей во всех регионах с привлечением более 3 тыс. наставников из 1,5 тысяч предприятий», — заявила она.

Также Кравцов отметил, что благодаря сотрудничеству с бизнесом программы подготовки кадрового потенциала отвечают потребностям конкретных регионов.

«На деле мы синхронизируем образовательные возможности и локализацию производства, тем самым специалисты готовятся точечно для индустрий и предприятий. И регионы обеспечиваются необходимыми профессиональными ресурсами. За всей этой работой стоит труд педагогов. Большое внимание уделяется подготовке педагогических кадров. С 2020 года повышение квалификации прошли более 46 тысяч педагогов и мастеров производственного обучения», — сказал министр просвещения.

Программа «Профессионалитет» вошла в число 42 инициатив социально-экономического развития до 2030 года, инициированных главой государства. Уже к сентябрю 2023 года в 68 регионах России будет создан 201 образовательно-производственный кластер в приоритетных отраслях экономики. Одна из ключевых инициатив проекта — вовлечение бизнеса в партнерское управление образовательными организациями, максимальная ориентированность обучения на практику, подготовка специалистов по востребованным профессиям в сокращенные сроки.