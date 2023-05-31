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В Москве задержали массажиста, подозреваемого в убийстве клиента

112: в Москве задержан массажист, который убил клиента и инсценировал его самоубийство

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Телеграм-канал «112»

В Москве задержали массажиста, которого подозревают в убийстве клиента. Чтобы скрыть следы преступления, молодой человек инсценировал самоубийство мужчины. Об этом сообщается в Telegram-канале 112.

По данным издания, 28 мая 2023 года в столичной квартире, расположенной на улице Яблочкова, обнаружили тело 38-летнего IT-специалиста Ильи Осадчего. В помещении не было найдено следов борьбы и отпечатков пальцев других людей, поэтому происходящее напоминало суицид. Однако сотрудники правоохранительных органов нашли много несостыковок.

Было установлено, что в день происшествия в квартире был 23-летний массажист Андрей Афанасьев. Молодой человек утверждает, что мужчина пообещал заплатить двойную цену за массаж, который сделает сам клиент массажисту. По словам Афанасьева, в процессе Осадченко начал к нему приставать, поэтому он ударил мужчину, связал и задушил. Чтобы скрыть следы преступления, молодой человек инсценировал самоубийство. В этом ему помогло медицинское образование. Подозреваемого задержали.

Ранее в Воронежской области мужчину задержали за убийство знакомого и имитацию суицида.

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