Диетолог назвала простые приемы, которые помогут не переедать

Люди довольно часто путают ложное чувство голода с истинным, — набрасываются на еду и практически сразу чувствуют, что переели, объяснила в беседе с kp.ru диетолог Анастасия Егорова. Специалист назвала простые, но эффективные приемы, которые помогут наедаться и при этом не употреблять лишнего.

Съев половину тарелки, Егорова рекомендует сделать паузу и спросить себя: «А хочу ли я еще»? Если да, то можно съесть половину от оставшегося, отставить столовые приборы на минуту и задать себе тот же вопрос.

«Клади прибор на стол после каждых двух вилок пищи. Так гораздо быстрее наедаешься. Не бойтесь, что так нужно будет делать всю жизнь. Вы пока только учитесь работать с голодом. Спустя время вы поймете, что такое упражнение больше не нужно», — продолжила эксперт.

Также она посоветовала записывать триггеры, которые заставляют лишний раз идти на кухню. Это могут быть плохие новости, либо негативные мысли.

«На каждом этапе как можно подробнее описывайте, что вы переживаете. Возвращайтесь мысленно назад, ищите сходства. И как только увидели последовательность, старайтесь заблаговременно снизить уровень стресса», — пояснила диетолог.

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