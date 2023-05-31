Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Диетолог назвала простые приемы, которые помогут не переедать

Диетолог Егорова объяснила, как наедаться и при этом не переедать

close
100%
Depositphotos

Люди довольно часто путают ложное чувство голода с истинным, — набрасываются на еду и практически сразу чувствуют, что переели, объяснила в беседе с kp.ru диетолог Анастасия Егорова. Специалист назвала простые, но эффективные приемы, которые помогут наедаться и при этом не употреблять лишнего.

Съев половину тарелки, Егорова рекомендует сделать паузу и спросить себя: «А хочу ли я еще»? Если да, то можно съесть половину от оставшегося, отставить столовые приборы на минуту и задать себе тот же вопрос.

«Клади прибор на стол после каждых двух вилок пищи. Так гораздо быстрее наедаешься. Не бойтесь, что так нужно будет делать всю жизнь. Вы пока только учитесь работать с голодом. Спустя время вы поймете, что такое упражнение больше не нужно», — продолжила эксперт.

Также она посоветовала записывать триггеры, которые заставляют лишний раз идти на кухню. Это могут быть плохие новости, либо негативные мысли.

«На каждом этапе как можно подробнее описывайте, что вы переживаете. Возвращайтесь мысленно назад, ищите сходства. И как только увидели последовательность, старайтесь заблаговременно снизить уровень стресса», — пояснила диетолог.

Ранее врач-диетолог сервиса Level Kitchen Татьяна Мещерякова рассказала, почему опасно смотреть телевизор во время еды.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях