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На Кубани ввели режим ЧС из-за обрушения моста

В Красноармейском районе Кубани введен режим ЧС из-за обрушения моста

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РИА «Новости»

В Красноармейском районе Краснодарского края ввели режим ЧС из-за обрушения моста. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперштаб по региону.

По информации агентства, на участке дороги «Полтавская – Чебургольская – Гривенская» произошла осадка подпор моста. Движение на участке дороги было ограничено из-за аварийного состояния моста.

«Произошла осадка опор и разрушение плит пролетного строения моста через магистральный канал. В границах объекта введен режим ЧС», — говорится в сообщении оперштаба.

Отмечается, что на ремонт объекта уйдет около полугода. Объехать объект можно по автодороге «подъезд к станице Полтавской».

Ранее в Чувашии мужчину пришлось везти до машины скорой помощи на садовой тачке из-за сломанного моста. Инцидент произошел в деревне Голов Красноармейского района. Мост на подъезде к населенному пункту находится в аварийном состоянии уже некоторое время.

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