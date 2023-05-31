Стало известно, сколько дронов атаковали Брянскую область за сутки

Около десяти беспилотных летательных аппаратов за минувшие сутки попытались атаковать Климовский район в Брянской области. Об этом РИА Новости рассказал представитель экстренных служб.

По словам собеседника агентства, последствий удалось избежать.

«Предварительно, в Брянской области за сутки зарегистрировано 10 инцидентов с беспилотниками», — сказал он.

Представитель экстренных служб отметил, что часть аппаратов упала рядом с селом Куршановичи в Климовском районе, другая часть дронов была сбита, еще одну часть «уложили» РЭБ».

Ранее сообщалось, что беспилотный летательный аппарат упал в садовом товариществе под Старым Осколом в Белгородской области.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народной республик (ЛНР и ДНР).

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.