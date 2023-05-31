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Бывший прокурор Норильска потребовал отвода судьи из-за сомнений в объективности

Обвиняемый во взятках экс-прокурор Норильска потребовал замены судьи из-за конфликта

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Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Обвиненный во взятках бывший прокурор Норильска Хаваж-Бауди Гутаев требует отвода судьи Норильского городского суда Анны Шатровой и передачи его дела на рассмотрение другому судье на фоне возникшего ранее личного конфликта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Михаила Матюшина.

По словам защитника, из-за сложившейся ситуации и наличии конфликта могут начаться сложности с объективностью во время рассмотрения дела бывшего прокурора.

«В ходе заседания еще в феврале прокурор, представляя доказательства обвинения, огласил протокол прослушки квартиры Хаваж-Бауди Гутаева, согласно которому в 2019 году во время беседы со своим братом он допустил ругательства в адрес судьи Шатровой», — пояснил Матюшин.

Адвокат объяснил, что инцидент произошел после того, как Шатрова в разговоре с занимавшим на тот момент должность и. о. прокурора Гутаевым пообещала ему назначить фигуранту одного из уголовных дел мягкое наказание. Однако Шатрова, как утверждается, обещание не сдержала и дала фигуранту дела максимальный срок.

«Поскольку судья еще до начала рассмотрения этого дела знала об оскорбительных высказываниях обвиняемого в ее адрес, по мнению моего подзащитного, она имеет личную неприязнь к нему, что может сказаться на объективности рассмотрения дела», — пояснил защитник.

Известно, что Гутаева обвинили в двух эпизодах получения взяток в особо крупном и в значительном размерах.

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