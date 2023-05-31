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МВД РФ объявило в розыск трех генералов Украины, обвиняемых в гибели 500 жителей Донбасса

Три генерала Украины, включая Колесника, обвиняются в гибели более 500 мирных жителей Донбасса

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Vadim Ghirda/AP

Три генерала Украины, в том числе первый заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Игорь Колесник, обвиняются в гибели более 500 мирных жителей Донбасса. Как пишет ТАСС со ссылкой на базу МВД России, они объявлены в розыск.

«Колесник Игорь Иванович. Украинец. Разыскивается по статье УК РФ», — говорится в сообщении из базы. В ней не приводится уточнения, по какой именно статье его разыскивают. В базе, помимо Колесника, значатся Александр Локота и Андрей Грищенко.

Уточняется, что их розыск ведется по уголовной статье.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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